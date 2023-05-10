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Среда 10 мая

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Подмосковные врачи вытащили тромб из сонной артерии пенсионера

Подмосковные врачи вытащили тромб из сонной артерии пенсионера
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Операцию провели в больнице Мытищ.

81-летний пациент поступил в региональный сосудистый центр Мытищинской больницы с признаками ишемического инсульта. Как сообщает телеканал "360", тромб размером 5 сантиметров полностью перекрыл сонную артерию мужчины.

Пациента срочно провели операцию, которая заняла всего 15 минут благодаря современному ангиографическому оборудованию. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Все прошло успешно. Пациент чувствует себя хорошо, у него полностью восстановилась речь и двигательные функции, сообщает Радио 1.

10 мая 2023, 13:20
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области✓ Надежный источник

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