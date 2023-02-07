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Здоровье
Онколог рассказал о новом методе борьбы с метастазами при раке

Онколог рассказал о новом методе борьбы с метастазами при раке

У больных раком появилась новая надежда.
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Ежегодно онкологические заболевания уносят миллионы жизней, но и прогресс не стоит на месте. Появляются новые, более эффективные, чем прежде, методы борьбы с раком, которые помогают даже на поздних стадиях. О важности своевременной диагностики онкологических заболеваний и новых способах их лечения рассказал онколог-химиотерапевт "СМ-Клиника" Магомед Сулиманов.

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4 февраля прошел День борьбы с онкологическими заболеваниями. Эта дата призвана обратить внимание людей на здоровье, чтобы они своевременно обращались ко врачу. Накануне этой даты Правительство Москвы обнародовало статистику, в которой заметна положительная динамика. В 2019 г. в столице были внедрены новые стандарты оказания медицинской помощи онкобольным. По результатам на конец 2022 г. обнаружение рака на ранних стадиях увеличилось до 65%, на нулевой стадии – в 3,5 раза. Количество пациентов, состоящих на учете более пяти лет после постановки диагноза, увеличилось с 49% до 58,7%. А смертность в течение первого года после обнаружения заболевания снизилась вдвое – до 13,1%.

Ранняя диагностика

Как правило, рак на ранней стадии не имеет каких-либо ярко-выраженных симптомов. Поэтому люди могут обращаться к врачу слишком поздно.

"В онкологии очень важно обнаружить болезнь как можно раньше, – говорит Магомед Сулиманов, – ведь от стадии заболевания напрямую зависит успех лечения. Чем раньше выявлен рак, тем выше шансы, что выбранный протокол сработает. Людям из группы риска нужно регулярно проводить скрининги рака, это оптимальный способ ранней диагностики онкологических заболеваний".

Современные методы лечения

В то время, как одни врачи призывают к профилактике, другие ищут новые способы лечения запущенных образований. Часто после операции по удалению опухоли рак возвращается из-за того, что в организме остались метастазы. Однако на данный момент разработан метод, который помогает решить и эту проблему. Это гипертермическая химиотерапия или HIPEC. В России этот способ лечения появился относительно недавно, но уже успел зарекомендовать себя.

"Внутрибрюшная или интраперитонеальная гипертермическая химиотерапия показана тем пациентам, у которых выявлены метастазы в брюшине, – поясняет онколог. – Это процедура, которая подразумевает однократное введение в брюшную полость разогретого до 42-43 градусов Цельсия химиопрепарата. Перед выполнением данного вида лечения проводится циторедуктивная операция, которая заключается в том, когда хирург удаляет все видимые глазом очаги опухоли, а также поврежденные опухолью ткани".

Плюсы метода заключается в том, что он не травмирует ткани, воздействуя только на метастазы. Процедура проводится сразу после операции, и не доставляет пациенту дискомфорт, т.к. в момент проведения он находится под наркозом. Другой плюс HIPEC – это прямое воздействие на пораженную область. Препарат вводится напрямую, а не через вену, соответственно, он менее токсичен.

Прогнозы

Эффективность метода достигает 35%, что при лечении онкологии высокий показатель.

"Чаще всего эту процедуру используют для устранения онкопатологий толстого и тонкого кишечника, яичников, желудка, прямой и сигмовидной кишки, – добавляет специалист "СМ-Клиника", – HIPEC позволяет кратно снизить риски рецидива заболевания и появления метастаз. Методика помогает продлить жизнь больного на 4-5 лет, а при некоторых видах онкологии – намного дольше".

Однако HIPEC не является самостоятельным методом лечения, и применяется в комплексе с хирургией – выполняется непосредственно после операции по удалению опухоли.

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2023, 08:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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