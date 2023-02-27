Варикоз: как победить болезнь и улучшить качество жизни

Правильный подход к лечению варикоза повышает шансы на успех.

Согласно медицинским наблюдениям, это один из самых актуальных хронических недугов в наши дни. Причем бороться с ним отнюдь не просто. Как передает сайт "Вести Подмосковья", даже после операции варикоз нередко дает о себе знать

Опытные флебологи советуют менять образ жизни и рацион питания, чтобы победить болезнь. Необходимо отказаться от жирного мяса и очищенных круп, рекомендовано ограничить потребление алкоголя, кофе, цикория, крепкого чая. Следует знать меру при поедании сладких и соленых блюд.

Между тем при варикозе запрещены приседания и отжимания с утяжелителями. Физическая нагрузка подбирается в соответствии с состоянием организма.