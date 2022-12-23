Лечение варикоза: ответы на частые вопросы

Флеболог Наталья Куринова знает толк в лечении варикоза. Она поделилась медицинскими познаниями с редакцией сайта "Вести Подмосковья" и ответила на частые вопросы.
По словам врача, полностью вылечить недуг нельзя, но устранить расширенные из-за варикоза вены можно, причем по-разному. Наиболее популярный способ — операция, когда сосудистую стенку вены повреждают лазером.
Для такого вмешательства обычно не требуется госпитализация, наркоз местный. Проводить операцию, считает эксперт, лучше в холодное время года, так как потом около месяца нужно носить компрессионный трикотаж.