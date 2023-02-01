Состояние Дроздова в больнице Тесты Роман Акиньшиной и Козловского Игры Сонник

Топ новостей недели

"Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли
"Женское счастье": сбежавшая из России Ковальчук показала заграничные хоромы
Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним
Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского
партнеры
Среда
1 февраля
Лента новостей
08:20
Что делать, если твоя жизнь – спланированный сценарий твоих родителей?
08:00
Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно
06:12
Дискомфорт: как подушка может испортить весь сон
04:24
В Москве растет доля квартир без отделки
02:08
Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года
00:16
Макарьев день: что нельзя делать 1 февраля
22:00
"Ребро проткнуло легкое": изнуренный в реанимации Дроздов перестал говорить
21:40
"Ждем": Ковальчук после развода вынашивает плод назло Чумакову
21:20
"Чтоб глотала и принимала": удаливший яичко Шура ищет невесту в "Давай поженимся"
21:00
Прощай, легенда! Почерневшее тело Юдашкина нашли на кровавой простыне
20:40
“Вот как я умею!”: покрасневшая как рак Гузеева выставила на фото смачную дырочку
20:20
"Замухрышка": разбившей семью Петросяна и Степаненко молодухе треснули по набитому стариком кошельку
20:00
Скрывал интим с Королевой и рухнул при смерти? Вся правда о недуге Николаева
19:40
“Скоро на тот свет”: вид раздувшейся как шар Успенской ошарашил россиян
19:20
"Постыдился бы": содравший с россиян миллионы Газманов жирует за счет простых работяг
19:00
"Вероятность летального исхода": врачи оценили шансы сраженного инфарктом Николаева
18:40
Слезы и море цветов: ушла Светлана Ходченкова
18:20
Мучилась из-за измен мужей и 10 лет скрывала рак: нелегкая судьба Веры Глаголевой
18:00
Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой
17:40
Не смог: Объявлено о возвращении Максима Галкина* в Россию
17:20
"Люди доходили до самоубийства": Катина из "Тату" поименно перечислила геев среди звезд
17:00
Вырвана с мясом: Пропавшую без вести Седокову нашли в крови
16:40
Где в Подмосковье купить дешевую дачу
16:20
Харатьян поведал о трагедии всенародно любимой звезды: Они любят друг друга, но расстаются
16:00
"В психиатрии": Сорвавшуюся с катушек Бузову отправили на лабораторные исследования
15:40
"Плохо": Отец сообщил о печальном состоянии отрезанного Костомарова
15:20
"Нас называют центром зла": Казарновская убеждена в неизбежной победе России
15:00
"Можно поесть": 41-летняя Собчак сохранила выпавший из матки послед
14:20
"Мы квиты": Долина поставила жирную точку в конфликте с необразованной задавакой Карнавал
14:16
Игоря Николаева сразил инфаркт
14:00
Почему дочь отказалась от громкой фамилии съеденной раком Полищук
13:40
Движение машин по Крымскому мосту восстановлено после ремонта.
13:20
Акиньшина подтвердила роман с принявшим ее ребенка Козловским
13:00
"Мы 19 лет в браке": Старый распутник Гальцев годами скрывал вторую жену
12:40
В Ставропольском крае машина скорой задавила пенсионерку
12:20
Пока Галкина* не было: Пугачева случайно залетела от другого мужика
12:00
"Кубарем покатился по лестнице": сильно пострадавший Петросян рассказал о своей боли
11:40
Претендующая на наследство Маркл решила загнать в могилу глупенького принца Гарри
11:20
Пока муж в больнице: С кем проводит время жена оказавшегося на грани смерти Костомарова
11:00
Советская практика: как с легкостью получить квартиру в Москве
10:40
"Было много жидкости": после ласк с Петросяном у бывшей жены Ветрова оторвалась грудь
10:20
"Шалунишка": Стеблов раскрыл правду о любви с Раневской через 39 лет после смерти актрисы
10:00
Арест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался
09:40
Исторический максимум: в России выросли сроки по ипотеке
09:20
Это не искусство: Шахназаров назвал бездарную Литвинову "наркоманским бредом"
09:00
Необычная история в обычной деревне
08:40
Денег не хватает: На что спустила миллионы влипшая в долги богачка Бузова
08:20
Гороскоп на вторник 31 января 2023 года
08:00
Как убирать квартиру реже и быстрее: советы от домохозяек
06:23
Измены мужа, болезнь и уничтожение себя: как жила и умерла Юлия Началова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ноги моей больше не будет: Казарновская категорически отказалась продолжать сниматься в "Точь-в-точь!"
По стопам Волочковой: Сбросившая одежду Андреева потрясла своей растительностью перед мужиком
Остался у разбитого корыта на старости лет: Малахов разбил семью звезды "Кривого зеркала"
Арест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался
Грудь с пятнами и глаза не видят: фото с прячущей лицо Заворотнюк появилось в Сети
"В положении мы": осчастлививший Волочкову с пузиком Джигурда пытается поднять упавшее достоинство
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Здоровье
Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно

Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно

Вред здоровью вместо пользы.
прочитано 143 раза

Многие из нас закупили спортивный инвентарь, чтобы в свободное время выполнять фитнес-упражнения дома. Иные же отправляются в спортзал, чтобы изменить свою форму под четким руководством тренера. Но все ли упражнения безопасны для здоровья? Ответ на этот вопрос опубликовал портал "Подмосковье сегодня", вооружившись экспертным мнением фитнес-тренера.

ПО ТЕМЕ

"К черту ЗОЖ!": жирный котяра объявил войну велотренажеру (видео)

Оказывается, про некоторые из экзерсисов лучше и вовсе забыть, заменив их более щадящими вариантами. Например, скручивания не помогут сжечь жир на талии, а лишь сделают талию шире. Вдобавок, в случае неправильного выполнения, огромная нагрузка будет оказываться на поясницу и шею – самый хрупкий отдел позвоночника. Вместо скручиваний тренер советует стоять в планке: она укрепит и руки, и спину, и пресс.

Кроме того, стоит отказаться от обратных отжиманий: сгибание рук с опорой на скамью плохо сказываются на суставах. Лучше предпочесть те же отжимания, но на полу.

Напоследок, эксперт предложила читателям забыть про боковые наклоны с гантелями.

"Это рискованно для мышц спины, а также очень опасно для плечевого сустава", – стала раскрыта страшная опасность одного из популярных фитнес-упражнений.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2023, 08:00 Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правила ЗОЖ, которые работают

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Арест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался

Меладзе живется несладко
Шоу-бизнес

Прощай, легенда! Почерневшее тело Юдашкина нашли на кровавой простыне

Жизнь сыграла с Валентином Юдашкиным неравноправную игру
Шоу-бизнес

"Постыдился бы": содравший с россиян миллионы Газманов жирует за счет простых работяг

Певец Олег Газманов оказался в центре скандала
Шоу-бизнес

“Вот как я умею!”: покрасневшая как рак Гузеева выставила на фото смачную дырочку

Лариса Гузеева поразила поклонников

Гороскоп

Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года
Гороскоп на вторник 31 января 2023 года
Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года

Здоровье

Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно
Дискомфорт: как подушка может испортить весь сон
Возможно ли в выходные отоспаться за всю неделю? Сомнолог дал однозначный ответ
Как быстро похудеть после новогодних праздников и не навредить себе

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+