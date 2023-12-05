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Шум в ушах сигнализирует о развитии этой тяжелейшей болезни

Шум в ушах сигнализирует о развитии этой тяжелейшей болезни
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Симптом нельзя игнорировать. Заметили повторяющиеся неприятные ощущения? Сразу же обращайтесь к специалисту для проверки.

Ученым удалось выяснить причину возникновения шума в ушах. Оказалось, что данный симптом сигнализирует о серьезных неполадках в организме. Если не обращать внимания на него, то можно остаться глухим, пишет портал Ридлайф.ру.

Шум в ушах, как оказалось, возникает из-за попыток мозга компенсировать ошибочную работу мозга. Слуховой нерв теряет волокна и, как следствие, способность функционировать в полном объеме. Звон и шум, возникающие у человека в ушах, способ мозга компенсировать потерю слуха. На самом деле звуки являются фантомными.

Еще одним показателем развития тугоухости ученые называют неспособность слышать собеседника в людных местах. Патология, разрушающая слуховой нерв, проявляется концентрацией на более громких звуках. Иными словами, человек слышит окружающий мир, но не может разобрать слова собеседника рядом.

Для профилактики ЛОР-заболеваний рекомендуется посещать специалиста не реже одного раза в год. Доктор проведет необходимое обследование и сможет "поймать" начало развития тугоухости.


5 декабря 2023, 01:14
Мужчина у врача. Фото: ©Bulkin Sergey\ Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру• Требует проверки

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