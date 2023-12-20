Польза или вред: майонез в блюдах на новогоднем столе

Впереди праздничные застолья. Традиционно гостей и домочадцев угощают горячими блюдами и салатами с большим содержанием майонеза. Рассказываем, как любимый соус действует на организм

Рацион питания во многом определяет самочувствие человека. Перед многочисленными новогодними застольями необходимо заранее определиться, какие блюда стоит есть, а от каких лучше отказаться. Салаты, вторые и горячие блюда часто бывают обильно политы майонезом. Полезен или вреден этот соус для человека?

RT приводит мнение диетолога о пользе майонеза. Самое важное заключается в нормировании потребляемой порции. За неделю необходимо съедать не более 200 гр. соуса. Жирная пища не вредна для организма, если не превышать необходимого для здоровья количества. Переизбыток же может спровоцировать появление тромбов, проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. В этом заключается главный вред майонеза, если есть его очень много.

Во время проведения праздников важно помнить, что срок хранения готовых блюд, заправленных майонезом, ограничен. Телеканал "360" напоминает, что салаты с жирным соусом не стоит есть через 12 часов после их приготовления. По этой причине традиционное "поедание прошлогодних салатиков" 1 января может обернуться серьезным отравлением и сбоем в работе ЖКТ.