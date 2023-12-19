Есть на каждом новогоднем столе: ТОП-5 опасных продуктов

Даже во время празднования важно контролировать питание. На новогоднем столе могут быть продукты, которые опасны для здоровья.

Долгожданное празднование может расслабить человека, который строго следит за своим питанием. Разнообразие блюд и алкоголь провоцируют и переедание, и употребление опасных продуктов. "Пятый канал" рассказывает", как необходимо вести себя за столом.

Важно помнить, что пробовать все угощения сразу не стоит. Перед застольем лучше не голодать. к сожалению, подобная практика распространена. Люди в преддверии мероприятия не едят несколько часов. После полуночи же набивают живот, провоцируя серьезные нагрузки для ЖКТ. Мясо и горячие блюда рекомендуется комбинировать с овощами и зеленью. Вряд ли верным решением будет наедаться до боли в желудке.

Опасными для организма могут быть следующие продукты с новогоднего стола: