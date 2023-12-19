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Есть на каждом новогоднем столе: ТОП-5 опасных продуктов

Есть на каждом новогоднем столе: ТОП-5 опасных продуктов
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Даже во время празднования важно контролировать питание. На новогоднем столе могут быть продукты, которые опасны для здоровья.

Долгожданное празднование может расслабить человека, который строго следит за своим питанием. Разнообразие блюд и алкоголь провоцируют и переедание, и употребление опасных продуктов. "Пятый канал" рассказывает", как необходимо вести себя за столом.

Важно помнить, что пробовать все угощения сразу не стоит. Перед застольем лучше не голодать. к сожалению, подобная практика распространена. Люди в преддверии мероприятия не едят несколько часов. После полуночи же набивают живот, провоцируя серьезные нагрузки для ЖКТ. Мясо и горячие блюда рекомендуется комбинировать с овощами и зеленью. Вряд ли верным решением будет наедаться до боли в желудке.

Опасными для организма могут быть следующие продукты с новогоднего стола:

  • Петрушка. Любимая многими зелень содержит большое количество витамина К. Он способствует ускорению свертываемости крови. В ряде случаев это может привести к тромбозу и даже инфаркту.
  • Капуста. При переедание способна спровоцировать усталость, выпадение волос и даже развитие гепатита С. Это происходит из-за содержания в овоще тиоцианатов. Они блокируют процесс поглощения йода щитовидной железой.
  • Тунец. В рыбе содержится много белка и аминокислот. Она способна накапливать соли тяжелых металлов. Из-за этого могут появиться серьезные проблемы с печенью и почками.
  • Орехи. Особое внимание стоит уделить блюдам, содержащим мускатный или бразильский орех. Содержащиеся в нем вещества провоцируют ухудшение настроения и даже неврозы. Лучше воздержаться от такого угощения будущим мамам на поздних сроках.
  • Корица. Ароматная добавка понижает уровень глюкозы. Более того, она может спровоцировать головокружение и боли в животе.

19 декабря 2023, 05:29
Накрытый стол. Фото: © Victor Lisitsyn\Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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