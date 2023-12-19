Есть на каждом новогоднем столе: ТОП-5 опасных продуктов

Долгожданное празднование может расслабить человека, который строго следит за своим питанием. Разнообразие блюд и алкоголь провоцируют и переедание, и употребление опасных продуктов. "Пятый канал" рассказывает", как необходимо вести себя за столом.
Важно помнить, что пробовать все угощения сразу не стоит. Перед застольем лучше не голодать. к сожалению, подобная практика распространена. Люди в преддверии мероприятия не едят несколько часов. После полуночи же набивают живот, провоцируя серьезные нагрузки для ЖКТ. Мясо и горячие блюда рекомендуется комбинировать с овощами и зеленью. Вряд ли верным решением будет наедаться до боли в желудке.
Опасными для организма могут быть следующие продукты с новогоднего стола:
- Петрушка. Любимая многими зелень содержит большое количество витамина К. Он способствует ускорению свертываемости крови. В ряде случаев это может привести к тромбозу и даже инфаркту.
- Капуста. При переедание способна спровоцировать усталость, выпадение волос и даже развитие гепатита С. Это происходит из-за содержания в овоще тиоцианатов. Они блокируют процесс поглощения йода щитовидной железой.
- Тунец. В рыбе содержится много белка и аминокислот. Она способна накапливать соли тяжелых металлов. Из-за этого могут появиться серьезные проблемы с печенью и почками.
- Орехи. Особое внимание стоит уделить блюдам, содержащим мускатный или бразильский орех. Содержащиеся в нем вещества провоцируют ухудшение настроения и даже неврозы. Лучше воздержаться от такого угощения будущим мамам на поздних сроках.
- Корица. Ароматная добавка понижает уровень глюкозы. Более того, она может спровоцировать головокружение и боли в животе.