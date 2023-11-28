Раскрыт секрет правильного сна на выходных

Желание выспаться в субботу и воскресенье часто присутствует у тех, кто работает по будням. Как же делать это правильно? специалисты раскрыли секрет здорового сна.

Отсутствие нормального сна значительно влияет на здоровье человека. Его недостаток способен провоцировать развитие тяжелых хронических заболеваний. это и онкология, и неврозы, и сахарный диабет. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" рассказывает, как правильно высыпаться в выходные.

Длительность сна

Здоровый человек должен спать не менее 7 часов в сутки. За это время мозг получает возможность перезагрузиться, отдохнуть и подготовиться к работе. Важно, чтобы во время отдыха не было периодов внезапного пробуждения из-за внешних раздражающих факторов.

Гигиена сна

Перед сном, по возможности, необходимо принять теплый душ. Не забывайте об удобной одежде без тугих резинок и иных сдавливающих элементов. За час до сна лучше отказаться от использования гаджетов и просмотра телевизора. Обязательно проветривайте помещение.

Освещение

"Царьград" напоминает, что использование ночников, ламп при отдыхе не безопасно. При свете нарушается выработка мелатонина. отличным решением будет приобретение штор блекаут. Если ли же подобной возможности нет, то выручить сможет маска для сна, не пропускающая свет.







