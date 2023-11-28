Здоровье на кону: лак для волос может быть опасен

Привычное для многие средство, используемое для укладки, выделяет крайне опасное вещество. Рассказываем, как обезопасить себя и близких от вредного воздействия.

Лак для волос опасен. К такому выводу пришли ученые, изучая средства для волос. Негативное воздействие силоксанов, необходимых для гладкости, усиливается при нагревании. Происходит высвобождение этих ингредиентов, которые легко попадают в легкие человека.

Установлено, как пишет Ридлайф.ру, при использовании лака для волос во время горячей укладки меняет состав воздуха. В помещении резко возрастает процент летучих органических соединений. Они способны спровоцировать развитие сильнейшей аллергии, респираторного заболевания и даже раздражение слизистой глаз.

Волосы также подвергаются негативным последствиям. Они становятся тусклыми, безжизненными, тонкими. Как же избежать негативных последствий?