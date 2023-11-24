Есть или выбросить: в российский пельменях найдены патогенные бактерии

Микроорганизмы нашли в полуфабрикатах, продающихся в отечественных магазинах. Опасно ли употреблять такой продукт? Рассказываем, что ответил врач.

В пельменях российских производителей нашли патогенные бактерии. Полуфабрикаты, которые свободно можно приобрести в магазине, содержали листерию и сальмонеллу. Об этом рассказывает Пятый канал. После исследований в лаборатории все данные передали компаниям, поставляющим на рынок опасный продукт. В ответ были получены обещания устранить все недочеты.

Опасны ли патогенные бактерии для человека? Как обезопасить себя и близких? Есть или выбросить? На эти вопросы ответил вирусолог Николай Малышев. Его слова цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня". Он дал рекомендации по хранению и приготовлению полуфабрикатов.

"Пельмени не кушают сырыми? Мы их отвариваем. Соответственно, если аккуратно приготовлено, то ничего не будет", – пояснил специалист.

Для исключения переноса инфекции лучше всего разграничить пространство в холодильнике. хранить пельмени лучше отдельно от других продуктов без упаковки. Канал 360 напоминает, что все же патогенные бактерии опасны. Они могут спровоцировать тошноту, рвоту и диарею. Особенно восприимчивы к микроорганизмам люди с ослабленным иммунитетом, дети и беременные женщины.



