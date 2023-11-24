Есть или выбросить: в российский пельменях найдены патогенные бактерии

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Пятница 24 ноября

09:43Названа дата увеличения материнского капитала 08:38Есть или выбросить: в российский пельменях найдены патогенные бактерии 07:49Убивает молодость: эти продукты не рекомендуется есть на завтрак 07:14Опустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь 06:10Есть на кухне у каждого: ТОП-5 самых вредных продуктов 04:35Мужчины клюют: Азиза раскрыла тайну успеха 03:30Обрюзгшая физиономия: Дмитрий Дибров вынужден обратиться за помощью к косметологам 02:44Как не остаться в тишине: советы для сохранения слуха 01:33Береги зубы смолоду: три правила для избавления ребенка от проблем 16:59Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики 16:41Сбежал от жены в Эстонию, а вернулся с новой любовью: личная жизнь актера Кяро 14:00Родился не в РФ, потерял отца, попал в Голливуд: судьба красавца-актера Васильева 11:39Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов 07:42Сухость ног может говорить о недостатке этого важного элемента 07:17Спасет от простуды: назван сезонный фрукт с защитными свойствами 06:21Без рук ужасно: Костомарову пришлось привязывать ракетку к протезу 05:16ТОП-5 болезней любителей злоупотреблять алкогольными напитками 04:35Дырка от бублика: Евгений Осин оставил внебрачную дочь без наследства 03:19Уходят лучшие: умер актер Александр Крыжановский 02:22Эта ошибка матерей приводит к детской аллергии 01:10Сплю по пять часов: Мария Погребняк рассказала о жизни после развода 00:31Эти пять листовых овощей необходимо включать в рацион для здоровья 00:05Обнаружено новое полезное свойство кофейной гущи 16:20100-летнему юбилею "Мосфильма" посвящается: Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" сезон 2023-2024 15:47От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова 14:04Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева 12:19Дважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN 08:30Назван способ снижения давления без лекарств 07:39Составляйте рацион правильно: ТОП полезных для сердца продуктов 07:18Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака 06:35Грозят ли росиянам новые ковидные ограничения: врач дал четкий ответ 06:00"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание 04:58Трагически погибла актриса Полина Меньших 04:17Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции 03:16Осуждение сменяется смирением: Ксения Бородина "прошлась" по россиянам 02:09Убийственная красота: не делайте эти косметологические процедуры в домашних условиях 00:15Два этих фактора увеличивают риск гипертонического удара 17:01Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 15:31Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына 14:08Похорошела и помолодела: 58-летняя Лютаева предстала в новом образе 12:31Внешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 11:30Пережившая два развода Бородина дала бесценный совет женщинам 10:34Резко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима 08:06Ест на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 07:32Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре 06:32Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками 06:09Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю 05:18Новый штраф для автовладельцев начнет действовать с 1 декабря 04:39"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 03:26Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Есть или выбросить: в российский пельменях найдены патогенные бактерии

Есть или выбросить: в российский пельменях найдены патогенные бактерии
61

Микроорганизмы нашли в полуфабрикатах, продающихся в отечественных магазинах. Опасно ли употреблять такой продукт? Рассказываем, что ответил врач.

В пельменях российских производителей нашли патогенные бактерии. Полуфабрикаты, которые свободно можно приобрести в магазине, содержали листерию и сальмонеллу. Об этом рассказывает Пятый канал. После исследований в лаборатории все данные передали компаниям, поставляющим на рынок опасный продукт. В ответ были получены обещания устранить все недочеты.

Опасны ли патогенные бактерии для человека? Как обезопасить себя и близких? Есть или выбросить? На эти вопросы ответил вирусолог Николай Малышев. Его слова цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня". Он дал рекомендации по хранению и приготовлению полуфабрикатов.

"Пельмени не кушают сырыми? Мы их отвариваем. Соответственно, если аккуратно приготовлено, то ничего не будет", – пояснил специалист.

Для исключения переноса инфекции лучше всего разграничить пространство в холодильнике. хранить пельмени лучше отдельно от других продуктов без упаковки. Канал 360 напоминает, что все же патогенные бактерии опасны. Они могут спровоцировать тошноту, рвоту и диарею. Особенно восприимчивы к микроорганизмам люди с ослабленным иммунитетом, дети и беременные женщины.


24 ноября 2023, 08:38
Пельмени. Фото: © ELENA SIKORSKAYA/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ura.ru• Требует проверки

Убивает молодость: эти продукты не рекомендуется есть на завтрак

Убивает молодость: эти продукты не рекомендуется есть на завтрак
Первый прием пищи является самым важным. Человек должен получить максимальное количество энергии, чтобы весь день иметь возможность совершать подвиги. Рассказываем, как не навредить себе. Здоровье и рацион питания неразрывно связаны.

Есть на кухне у каждого: ТОП-5 самых вредных продуктов

Есть на кухне у каждого: ТОП-5 самых вредных продуктов
Привычные для многих россиян блюда, оказывается, могут крайне негативно отражаться на здоровье. Нутрициолог рассказала, от чего лучше отказаться навсегда. Питание человека напрямую влияет на его здоровье, состояние и даже настроение.

Как не остаться в тишине: советы для сохранения слуха

Как не остаться в тишине: советы для сохранения слуха
Соблюдение нескольких простых советов, а также профилактические визиты к специалисту хотя бы раз в год, помогут сохранить возможность слышать на долгие годы. Рассказываем, как не остаться в тишине. Если постоянно посещать концерты с очень громким звуком, то через определенный промежуток времени можно остаться без слуха.

Береги зубы смолоду: три правила для избавления ребенка от проблем

Береги зубы смолоду: три правила для избавления ребенка от проблем
Зубная боль является одним из лидеров по интенсивности. Для того, чтобы не допускать ее развития, следует с детского возраста следить за здоровьем полости рта. Следить за зубами ребенка необходимо на постоянной основе.

Сухость ног может говорить о недостатке этого важного элемента

Сухость ног может говорить о недостатке этого важного элемента
Состояние кожи, чаще всего, напрямую зависит от слаженности работы всего организма. Если появляется сухость, трещины или раздражение, то важно, в первую очередь, проанализировать состояние здоровья. Если заметили на стопах трещины или сухость кожи, то следует обратить особое внимание на свое питание.

Выбор читателей

22/11СрдСлухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева 22/11СрдДважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN 23/11ЧтвУходят лучшие: умер актер Александр Крыжановский 23/11ЧтвСбежал от жены в Эстонию, а вернулся с новой любовью: личная жизнь актера Кяро 23/11ЧтвБез рук ужасно: Костомарову пришлось привязывать ракетку к протезу 23/11ЧтвРодился не в РФ, потерял отца, попал в Голливуд: судьба красавца-актера Васильева