Как снизить давление без лекарств: совет врача

С возрастом скачки артериального давления становятся чаще, из-за чего общее состояние ухудшается и возрастает риск возникновения тяжелых заболеваний. Едва ли не каждый человек старается снизить АД различными препаратами, однако можно добиться результата и без них. Так, сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог Владимир Хорошев советует людям с повышенным давлением включить в рацион баклажаны, тыкву и кабачки. Если их чаще употреблять, то самочувствие улучшится, отметил эксперт, слова которого приводит "Радио 1". При этом врач рекомендует пациентам с повышенным давлением отказаться от употребления красного мяса.

Кроме того, нельзя обойтись без пары упражнений. По словам Хорошева, нужно круговыми движениями поглаживать подушечки большого пальца руки. Также необходимо двигать стопами от себя/на себя. Так артериальное давление снизится, заверил специалист. Его цитируют на сайте VSE42.RU.