Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Ведущая программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева, заразившись коронавирусом, оказалась в больнице, где долгое время приходила в себя. Ковид, можно сказать, изуродовал телезвезду. Раньше актриса удивляла моложавым внешним видом, а теперь, как она сама говорила, раздулась как шар. Отечность и морщины добавили знаменитости немало лет.
Участница "Фабрики звезд" Юлия Савичева переболела ковидом четыре раза. При таком количестве заражений миновать негативных последствий невозможно. В последний раз артистка слегла в апреле. По словам 35-летней исполнительницы хита "Москва – Владивосток", у нее неожиданно "посыпались суставы".
Коронавирус искалечил Алену Хмельницкую не столько физически, сколько морально. Покинув антиковидный госпиталь, актриса жаловалась, что стала очень раздражительной. Также у артистки снизилась концентрация. "Ужасно себе не нравлюсь", – писала звезда кино в Сети.
Всевозможные осложнения коронавируса перенесла певица Марина Абросимова, более известная как МакSим. В одном из интервью певица рассказывала, что у нее дважды останавливалось сердце. Пережив страшное, артистка явилась публике исхудавшей. Болезненный вид знаменитости тогда очень напугал поклонников, но, к счастью, она смогла восстановиться.
Ранее "Дни.ру" писали, что от осложнений, вызванных коронавирусом, умер российский актер и актер дубляжа Сергей Дьячков. Его голос слышали и узнавали каждый раз, просматривая голливудские блокбастеры и мультипликационные фильмы. Также его знают как звезду сериала "Тайны следствия".