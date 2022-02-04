Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Пятница
4 февраля
Лента новостей
13:26
На пенсию шикует: 70-летняя Аллегрова потрясла Лещенко накидкой за миллион
13:25
"Чемоданы собрать не успели": звезда "Кухни" с детьми спешно покинула Россию среди ночи
13:20
Судзиловская сбежала из России без мужа и ребенка
13:17
Российских водителей предупредили о штрафе за грязный автомобиль
13:12
"Была отстранена": за что у матери Тимати забрали внука
12:58
Очередной рекорд: почти 170 тысяч человек заболели ковидом в России
12:56
Друзья спасают раздавленную Памелу Андерсон
12:49
Федосеевой-Шукшиной может грозить арест за нападение на Алибасова
12:40
"Корни берут свое!": Дочь Михалковой на вечеринке вызвала ажиотаж
12:09
Участники группы "На-На" попали в страшную трагедию: Погибли люди
12:07
"Крестьянки на рынке невест": Ведущий "Модного приговора" оскорбил россиянок
12:07
Любовь с Караченцовым, гибель сына и смерть в 57: что стало с погубленной алкоголем Савеловой
12:06
"Сразу в нее влюбилась": 66-летнюю Долину засняли в объятиях молодой девушки
12:04
Надежда Михалкова спасает остатки своей репутации
12:03
"Это, правда, мерзко!" Шнуров объяснил причину своей травли лицемерной хамки Собчак
11:56
"Ну вот и все": Савичева поделилась своим горем
11:32
Лучшее время для смены работы – когда угодно
11:20
"Ну их всех в задницу!": сцепившихся друг в друга Пригожина и Шнурова унизили
11:19
Занюхивающую перед камерой Волочкову вывели на чистую воду
11:18
Экс-супруг Бородиной удивил народ авто за 30 миллионов: Откуда деньги?
11:16
"Умирать или пить? Что надо делать?": отчаявшийся Васильев из "Хрустального" в слезах звонил маме
11:15
Начинаются последствия: Тяжелобольная Лолита сорвалась на крик
11:02
Страна молится за разбитого болезнью Лепса
10:52
Больно смотреть: вид обколотой Поверенновой вызывал шок
10:37
"Работа над ошибками": заговорили о новых любовниках Волочковой
10:35
Анжелика Агурбаш сделала сенсационное признание о мучениях в браке
10:22
Кто заменит больного Маслякова в КВН: Названо имя
10:02
"Неприятно": 64-летняя дочь Рождественского бьет мужика по яйцам
09:47
Директор тяжелобольной Ротару раскрыл правду о ее состоянии
09:40
Вдова Градского может лишиться всего после ограбления: Не стоит удивляться иску о признании брака недействительным
09:06
Выглядят довольными: появилось видео переброски американских солдат в Европу
08:55
"Мерзавец!": Встреча с Алибасовым вызвала у Федосеевой-Шукшиной страшный приступ
08:39
"Прощайте, друзья": Кузьмин оставил страшное послание после ссоры с женой
06:15
"Ничего общего": мать Тимати вылила ушат помоев на Решетову
04:46
Вот это да! Шикующая во дворце Миддлтон сцапала последнее у бедного принца Гарри
02:03
К чему снится концерт
00:09
Тимофей-полузимник: традиции и приметы 4 февраля
22:04
Зеленский высказался о месте переговоров с Россией: Не имеет значения
21:21
В Москве на территории Богоявленского собора произошел пожар
21:18
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
20:23
Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
19:57
В Липецке при столкновении машины такси и иномарки пострадали люди
19:55
День Ватопедской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 3 февраля
19:53
Пресняков заткнул за пояс сына Королевой: Красавчик
19:14
"Дальше – сама": Раздавленную инсультом Проклову пустили на сцену
18:55
Совсем другая жизнь: как сложилась судьба Дайи Борисовой после "Голоса. Дети"
18:33
"Когда Саша был с Ирой Алферовой, он еще как-то держался": друг раскрыл интимную тайну Абдулова
18:29
"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
18:09
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
18:07
"Могла переспать по привычке": Борисова назвала причины любовного фиаско Волочковой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера
Бывшего Бузовой застукали в загсе с известной юмористкой
На Первом канале нашли замену не сумевшему вести КВН больному Маслякову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
Очередной рекорд: почти 170 тысяч человек заболели ковидом в России

Очередной рекорд: почти 170 тысяч человек заболели ковидом в России

Оперативный штаб обнародовал свежие данные по уровню распространения новой коронавирусной инфекции в России.
прочитано 139 раз

Статистика по коронавирусу в России за минувшие сутки в очередной раз демонстрирует рекордные показатели. Данные, полученные к 4 февраля, демонстрируют, что за сутки заразиться успели 168 201 человек. Из них госпитализация потребовалась 17 798 пациентам.

ПО ТЕМЕ

Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"

Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Число выздоровевших за прошедшие 24 часа оценивается специалистами в 58 449 человек. Летальных исходов, попавших в официальную статистику, насчитали 682, пишет RT.

Больше всего заразившихся ковидом пациентов по-прежнему регистрируется в Москве – 25 019 человек. Санкт-Петербург, занимающий вторую строчку в этом печальном антирейтинге, отстает не сильно – 21 832 заразившихся. В Московской области ковид выявили у 11 255 человек, сообщает телеканал "360".

Таким образом, с учетом последних данных, в России за все время наблюдений было зарегистрировано 12 452 765 случаев коронавируса. Число случаев, когда пациенту удалось выздороветь, составляет 10 449 181. Также в официальной статистике содержатся данные о 334 039 летальных случаях, передает "Радио 1".

Эксперты сравнивают беспрецедентный скачок уровня заражения ковидом с распространением в России нового штамма вируса "омикрон". Специалисты считают, что он способен изменить всю ситуацию с эпидемией в нашей стране, однако по какому именно сценарию будут развиваться события говорить пока рано.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города. / АГН Москва
Автор: 4 февраля 2022, 12:58 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Занюхивающую перед камерой Волочкову вывели на чистую воду

Балерину поймали
Шоу-бизнес

"Была отстранена": за что у матери Тимати забрали внука

Семья рэпера что-то скрывает
Шоу-бизнес

Любовь с Караченцовым, гибель сына и смерть в 57: что стало с погубленной алкоголем Савеловой

Как жила актриса
Шоу-бизнес

Больно смотреть: вид обколотой Поверенновой вызывал шок

Страшно смотреть

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Здоровье

Очередной рекорд: почти 170 тысяч человек заболели ковидом в России
За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19
Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"
Неофициально болеющих ковидом в России может быть вдвое больше – вирусолог Зверев

Спорт

"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой

Регионы

Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+