Когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом в России: Мнение иммунолога

По мнению эксперта, ситуация может улучшиться уже в мае 2022 года.

Иммунолог рассказал, когда же в России стоит ожидать стабилизации ситуации с коронавирусом. По словам Николая Крючкова, это может произойти к маю, если только не выявятся новые штаммы. Также он добавил, что в последнее время динамика идет на спад, в стране наблюдается все меньше заболевших. Он отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге это произойдет быстрее, поскольку в этих городах раньше начался прирост заболевших. При этом иммунолог не читает, что стоит полностью отказываться от ограничительных мер. Об этом сообщает телеканал "360".

Также эксперт вспомнил, что в Дании появился новых штамм "омикрон" ВА2, из-за чего увеличилось количество людей, заболевших ковидом. Однако, по его мнению, в России вспышек получится избежать. Крючков отметил, что ситуацию в России можно оценить как стабильную. Так, он заявил, что в нашей стране уже пройден рубеж по "омикрону".

Напомним, что оперативный штаб сегодня сообщил, что за прошлый день число заболевших снизилось на десять тысяч человек. Так, по данным экспертов, в России выявлено чуть больше ста тысяч заболевших. Также упал процент людей, которых госпитализировали. Теперь он составляет семнадцать процентов.

Также наблюдается смягчение санитарных мер в Московской области. Так, они коснутся посещения массовых мероприятий. Соответствующий указ уже подписал губернатор.