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Коронавирус
Как справиться с основным симптомом коронавируса

Как справиться с основным симптомом коронавируса

В конце января в России поставлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. Впервые за почти два года пандемии выявлено больше 120 000 новых заболевших. Новый штамм "омикрон" стремительно распространяется. Он отличается от предыдущих повышенной эпидемиологической опасностью. Распространение вируса среди населения происходит быстрее. Один из основных симптомов болезни – сухой кашель со скудной мокротой. Он проявляется в 70% случаев. Согласно Методическим рекомендациям Минздрава, при кашле показано симптоматическое лечение. Эффективные препараты доступны и продаются в аптеках.
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Кашель — один из самых распространенных симптомов COVID-19, наряду с лихорадкой, потерей вкуса и обоняния. С ним сталкиваются до 70% пациентов. Систематический обзор и метаанализ 21 682 взрослых, инфицированных SARS-CoV-2 в девяти странах, показал, что кашель присутствует у 57% пациентов.

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Этот симптом может сохраняться в течение недель или месяцев после заражения SARS-CoV-2, часто сопровождаясь хронической усталостью, когнитивными нарушениями, одышкой или болью. Эту совокупность длительно сохраняющихся эффектов, называют постковидным синдромом или длительным COVID

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава по профилактике, лечению и диагностике коронавируса от 27 декабря прошлого года, при лечении COVID-19 показано симптоматическое лечение. К нему относиться купирование лихорадки с помощью жаропонижающих препаратов, комплексная терапия ринита и бронхита.

Последнюю рекомендуется проводить, используя противокашлевые препараты.

Для лечения острого и хронического бронхита Минздрав, помимо прочего, рекомендует препараты с амброксолом. Одно из таких лекарств – "Коделак Бронхо".

Это серия специализированных лекарственных препаратов, предназначенных для лечения заболеваний дыхательных путей, в том числе простудных, сопровождающихся кашлем с затрудненным отхождением мокроты.

Лекарство против кашля состоит из пяти активных компонентов. Амброксол – это муколитик, появившийся в клинической практике в 1978 году, в настоящее время является одним из наиболее широко используемых препаратов при лечении острых и хронических заболеваний дыхательных путей. Он обладает отхаркивающим, антиоксидантным, противовирусным, анестезирующим действием. Проявляет противовоспалительную активность и стимулирует местный иммунитет.

"Коделак Бронхо" также содержит глициррат. Эффективность этого средства для лечения кашля сложно переоценить. Она прерывает размножение вирусов на ранних стадиях, вызывая необратимую инактивацию частиц инфекционного агента. Согласно результатам исследований, глициррат и его аналоги активно подавляют репликацию SARS-ассоциированного коронавируса. Тем самым они доказали эффективность в лечении коронавируса и его последствий.

Препарат "Коделак Бронхо" содержит в своем составе травы термопсиса. Они оказывают выраженное отхаркивающее действие, повышая секреторную функцию бронхиальных желез. Компонент усиливает активность реснитчатого эпителия и ускоряет выведения секрета, повышении тонуса гладких мышц бронхов. В народной медицине отвар из травы термопсиса широко употребляется при гриппе, бронхитах, катарах дыхательных путей, пневмониях.

Действие препаратов "Коделак Бронхо" обусловлено фармакологическими свойствами входящих в их состав компонентов. Действие всех компонентов направлено на взаимное усиление свойств каждого из них.

"Коделак Бронхо" не только разжижает и выводит мокроту, но и уменьшает воспаление в бронхах благодаря составу. "Коделак Бронхо" начинает действовать уже через 30 минут после приема. Дышать становиться легче, кашель теряет интенсивность.

Продолжительность действия препарата — 6-8 часов после однократного приема. Лекарство не вызывает привыкание. Оно доступно по цене и продается в аптеках без рецепта.

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Фото: Jeremy Maude / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2022, 11:02

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