Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине

Над Россией снова нависла угроза очередной вспышки коронавируса COVID-19. Угроза роста заболеваемости связана с огромным количеством беженцев, наводнивших страну в связи с началом военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов.
По его словам, по стране сейчас передвигается огромное количество людей. Меры предосторожности в таких условиях забываются, так как людям элементарно не до этого. Они остались без крыши над головой. Все это может спровоцировать большие проблемы в системе здравоохранения России.
Еще больше осложняет ситуацию то, что процент вакцинированных людей в стране невысок. Поэтому вероятен риск возникновения новых вспышек ковида.
Ранее сообщалось, что в России идет пятая волна коронавируса. За сутки в стране зафиксировали 123 460 случаев заражения коронавирусом. При этом заболевают как взрослые, так и дети.
Напомним, 24 февраля рано утром президент России Владимир Путин подписал указ о начале военной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Российский лидер подчеркнул, что гражданскому населению Незалежной ничто не угрожает, Россия ликвидирует только объекты военной инфраструктуры Украины.