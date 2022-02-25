Россию вычеркнули из Совета Европы

5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. Он стал первой организацией послевоенной Европы, задачей которой было создание и пропаганда идей свободы, демократии и уважения человеческих прав среди стран-участниц.
Во времена СССР Совет Европы воспринимался политиками негативно, и только во время перестройки этот подход изменился. 28 февраля 1996 года Россия вошла в Совет Европы. И вот теперь вышла...
Инициаторами исключения России из Совета Европы стали Украина и Польша. По словам главы кабмина Польши Матеуша Моравецкого, в ближайшее время решение будет принято и объявлено, сообщает телеканал "360".
Сложные отношения с Советом Европы начались у России после присоединения Крыма. Российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) .
Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбы властей ДНР и ЛНР объявил о решении начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению измученных за восемь лет народных республик и ее граждан. Донецких беженцев эвакуировали из опасной зоны и обеспечили им безопасность. Теперь Россия призывает бойцов ВСУ сложить оружие и перейти на сторону мира.