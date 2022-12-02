3 главных правила зимнего гардероба

У природы нет плохой погоды, но замерзнуть холодной зимой проще простого. Поэтому тем, кто ставит моду и стиль во главу угла, следует подумать о здоровье. Каким бы ни был писк сезона, предпочтение надо оставлять теплым вещам. Одежда должна закрывать все уязвимые участки тела.
Иммунолог Людмила Лапа в беседе с "Радио 1" объяснила, какой гардероб нужен зимой и почему сомнительные тренды губят молодежь. Можно выделить три главных правила в выборе зимней капсулы:
- Нужно держать ноги в тепле, в том числе щиколотки. Теплые носки в сочетании с непромокаемой обувью — это оптимальный вариант.
- Шапку носить обязательно, иначе иммунитет направит тепло к носу и горлу, что станет толчком для развития инфекции.
- Куртку следует выбирать ниже уровня малого таза, чтобы почки были в тепле. Если игнорировать это правило, можно спровоцировать воспаление. Лучше выглядеть старомодным, чем лечить хронический пиелонефрит.