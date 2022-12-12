Сколько чашек кофе можно пить детям?

Кофе — напиток с непростым составом. Он может ухудшить здоровье беременных, детей, а также больных остеопорозом. Внимательными стоит быть еще и тем, у кого есть сердечно сосудистые-заболевания.
Как сообщает Царьград, эндокринолог Оксана Михалева не допускает безопасное употребление кофе детьми до 12 лет. Что касается подростков, медик рекомендует включать в рацион не более одной чашки кофе в день.
РИА ФАН на основании слов эксперта отмечает, что взрослые могут пить по 2-3 чашки в сутки при отсутствии противопоказаний.