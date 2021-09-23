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Коронавирус
За сутки в России выявили более 21 тысячи заболевших ковидом

За сутки в России выявили более 21 тысячи заболевших ковидом

С наступлением осени статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией начала расти.
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За минувшие сутки в России выявили 21 438 заболевших ковидом. Этот показатель перевалил за 21 тысячу впервые с середины августа.

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Как обычно, первое место по инфицированным заняла Москва. Здесь выявлено 3445 случая. Второе место у Санкт-Петербурга – 1698. Как сообщает телеканал "360", на третьей строчке расположилась Московская область, где за сутки заболели 936 человек.

Помимо этого, был установлен еще один антирекорд. Как сообщает телеканал Общественная служба новостей, за 24 часа от инфекции погибли 820 человек. За весь период пандемии COVID-19 стал смертельным для 201 445 россиян.

В настоящее время в России идет активная вакцинация против коронавирусной инфекции. Самым доступным препаратом является "Спутник V", им можно "уколоться" в любом центре вакцинации в стране.

Правда, многие хотят поставить прививку с "КовиВаком", который разработал Центр им. Чумакова. К сожалению, мощностей исследовательского института не хватает для того, чтобы обеспечить вакциной всех желающих. Однако на днях директор центра Айдар Ишмухаметов заявил, что в институте проходит модернизация. Планируется, что к концу года в оборот введут еще 2,5 миллиона доз "КовиВака".

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Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
23 сентября 2021, 12:38 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник
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