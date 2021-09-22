Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

За минувшие сутки в Московской области было выявлено 986 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусу.
Антилидерами среди округов Подмосковья по ковиду на этот раз стали сразу два муниципалитета – Балашиха и Химки, в каждом из которых заболели по 76 человек. На втором месте оказалось Пушкино с 71 зараженными, а третью строчку занял Королев – там выявили 63 новых случая, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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