В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации от коронавируса

Он написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко. Как подчеркнул общественник, несмотря на меры, которые применяются правительством России, часть граждан отказывается от вакцинации, заявляя о якобы вреде прививок.
Владимир Петров подчеркнул, что особенно его поражают медицинские работники, которые культивируют среди своих пациентов мифы о вреде прививок. Также он отметил, что в России развивается черный рынок по продаже поддельных сертификатов и QR-кодов для вакцинированных от коронавируса.
"В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям", – цитирует Владимира Петрова RT.
Зампредседателя Общественной палаты считает, что подобные меры повысят ответственность граждан в отношении вакцинации. Как сообщает телеканал "360", он надеется, что это поможет искоренить "недопустимые явления" в стране.
Напомним, ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Министерства труда России с предложением поощрять пенсионеров выплатами в размере 10 тысяч рублей за прививку от коронавируса.
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