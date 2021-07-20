В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации от коронавируса

С предложением наказывать за призыв к отказу от вакцинации выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Он написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко. Как подчеркнул общественник, несмотря на меры, которые применяются правительством России, часть граждан отказывается от вакцинации, заявляя о якобы вреде прививок.

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Владимир Петров подчеркнул, что особенно его поражают медицинские работники, которые культивируют среди своих пациентов мифы о вреде прививок. Также он отметил, что в России развивается черный рынок по продаже поддельных сертификатов и QR-кодов для вакцинированных от коронавируса.

"В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям", – цитирует Владимира Петрова RT.

Зампредседателя Общественной палаты считает, что подобные меры повысят ответственность граждан в отношении вакцинации. Как сообщает телеканал "360", он надеется, что это поможет искоренить "недопустимые явления" в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Министерства труда России с предложением поощрять пенсионеров выплатами в размере 10 тысяч рублей за прививку от коронавируса.