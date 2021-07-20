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Коронавирус
В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации от коронавируса

В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации от коронавируса

С предложением наказывать за призыв к отказу от вакцинации выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
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Он написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко. Как подчеркнул общественник, несмотря на меры, которые применяются правительством России, часть граждан отказывается от вакцинации, заявляя о якобы вреде прививок.

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Владимир Петров подчеркнул, что особенно его поражают медицинские работники, которые культивируют среди своих пациентов мифы о вреде прививок. Также он отметил, что в России развивается черный рынок по продаже поддельных сертификатов и QR-кодов для вакцинированных от коронавируса.

"В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям", – цитирует Владимира Петрова RT.

Зампредседателя Общественной палаты считает, что подобные меры повысят ответственность граждан в отношении вакцинации. Как сообщает телеканал "360", он надеется, что это поможет искоренить "недопустимые явления" в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Министерства труда России с предложением поощрять пенсионеров выплатами в размере 10 тысяч рублей за прививку от коронавируса.

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Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
20 июля 2021, 09:35 Источник: RT ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Ми6
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Как наказывать? Наверное на костре сжигать, на городской площади, при народе, но только привитом
Гость807974
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Конечно, запред Володя Петров лучше знает что миф, а что нет, в отличии мед.работников
1

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