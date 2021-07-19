Прививку от коронавируса в Гостином дворе сделали 42 тысячи человек

В московском Гостином дворе действует один из крупнейших в Европе центров вакцинации от COVID-19. За две недели прививку там сделали 42 тысячи человек, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Вакцинироваться от коронавируса в Гостином дворе могут более семи тысяч человек в сутки. Открытие центра повысило доступность и удобство получения прививки, отметили в пресс-службе комплекса.

Там уточнили, что 40 тысяч человек поставили в Гостином дворе первый и второй компонент вакцины. Еще две тысячи сделали прививку повторно.

В Гостином дворе прививают препаратом "Спутник V". Для повторной вакцинации используют также "Спутник лайт". Пройти процедуру можно с 8:30 до 22:00 ежедневно.

Москва оперативно развернула крупную сеть прививочных пунктов. Сейчас в городе действуют 119 центров вакцинации на базе поликлиник. Получить надежную защиту от коронавируса можно также в павильонах "Здоровая Москва", в крупных торговых центрах и других популярных локациях, где работают выездные бригады медиков.

Темпы вакцинации от коронавируса в Москве растут. На фоне распространения индийского штамма все больше людей хотят обезопасить себя от COVID-19.

За последний месяц вакцинацию прошли более двух миллионов москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего же первым компонентом в городе привились уже 3,8 миллиона человек.

В последние недели ситуацию с COVID-19 удалось стабилизировать, констатировал Собянин. Ситуация остается сложной, но количество заболевших и госпитализированных снижается, отметил градоначальник.