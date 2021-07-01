Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки превысило 23 тысячи

За прошедший день в стране выявили 23 543 новых случая заражения. По данным оперативного штаба, примерно 14% из не имеют клинических проявлений болезни. Победили инфекцию 16 928 человек, скончались 672 пациента.
Лидером среди регионов по числу заразившихся стала Москва. Прирост в столице составил 7 597 случаев. За сутки в больницы доставили 1 690 человек. Умерли от осложнений, вызванных ковидом, 108 москвичей.
В первую пятерку российских регионов с наиболее напряженной ситуацией также попали Московская область (2 663 случая), Санкт-Петербург (1 612 случаев), Нижегородская область (378 случаев) и Брянская область (320 случаев).
Таким образом, общее количество россиян, подхвативших COVID-19, сегодня составляет 5 538 142. Выздоровел 5 017 321 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 135 886 пациентов.
Ранее президент Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса в России. В то же время политик напомнил, что в рамках закона главы регионов могут вводить обязательные прививки для некоторых групп граждан.
Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в России была запущена в начале этого года. Гражданам сегодня доступны четыре препарата на выбор – "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт".
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