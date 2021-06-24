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Коронавирус
Отели в Краснодарском крае будут принимать только привитых с 1 августа

Отели в Краснодарском крае будут принимать только привитых с 1 августа

Пандемия коронавируса в России не отступает.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о новых мерах по борьбе с COVID-19 в регионе. По его словам, с 1 июля для того, чтобы заселиться в отель, гостиницу, санаторий или пансионат, нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса, с 1 августа – только документ, подтверждающий вакцинацию.

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В своем телеграм-канале Кондратьев отметил, что исключение составят только те граждане, у которых есть медицинские противопоказания. Губернатор добавил, что последние дни в Краснодарском крае наблюдается всплеск заражений вирусом, количество госпитализированных растет. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе выявили 123 случая заболевания.

За весь период пандемии коронавирус в России подхватили 5,3 миллиона граждан. Полностью выздоровели и покинули больницы 4,9 миллиона человек. Умерли от осложнений, вызванных COVID-19, более 130 тысяч россиян. По состоянию на 24 июня 2021 года, страна занимает пятое место в мире по числу инфицированных.

Отметим, что единственный способ победить коронавирус в России – вакцинация. Гражданам сегодня доступны три препарата – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Каждый из них доказал свою эффективность, надежность и безопасность. Также скоро в стране появится вакцина "Спутник Лайт".

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Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2021, 14:10 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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