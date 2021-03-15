В Норвегии медик умер после прививки AstraZeneca

В Норвегии трое медиков, сделавших прививку вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, получили осложнения, касающиеся образования тромбов. Один из них скончался, передает "Царьград". Ранее производитель уверял, что препарат не может привести к образованию тромбов.