Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России вновь превысил 13 тысяч

В оперативном штабе по мониторингу ситуации рассказали, что за прошедшие сутки количество заразившихся россиян выросло на 13 433. Около 10,9% из них не имеют симптомов. 18 637 человек выздоровели, 470 пациентов скончались.
Новые случаи обнаружили в 85 российских регионах. Лидером среди них по числу больных вновь стала Москва. За минувший день в столице выявили 1 972 заразившихся коронавирусной инфекцией.
За ней идут Санкт-Петербург и Московская область, где диагноз поставили 1 087 и 687 жителям соответственно. Также в первую пятерку попали Нижегородская (416 больных) и Воронежская (341 больной) области.
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