В России выявлено свыше 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 13 233 инфицированных. 9,9% заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Скончались от ковида 459 пациентов, выздоровели – 17 627 человек.
Первое место по количеству зафиксированных случаев заражения вновь заняла Москва. В столице коронавирус обнаружили у 1409 человек. Санкт-Петербург сообщил о 1082 инфицированных, поэтому оказался на второй строчке. Третья в антирейтинге – Московская область с 643 заразившимися.
Также много заболевших в Воронежской (+358), Ростовской (+332), Самарской (+297), Челябинской (+259), Иркутской областях (+246) и Пермском крае (+253). Меньше всего заразившихся коронавирусом обнаружили в Республиках Алтай (+4) и Тыва (+2), Еврейской автономной области (+3) и Чукотском автономном округе (+1).
Жителей страны по-прежнему просят ответственно относиться к рекомендациям Роспотребнадзора. Также необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим. О его отмене пока речи не идет, но предполагается, что это может произойти в этом году. Тем временем в России уже месяц продолжается массовая вакцинация от коронавируса.
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