Ученые назвали факторы опасности нового штамма коронавируса "Омикрон"

В мире продолжает бушевать эпидемия коронавируса, которая забирает все новые и новые жизни. К сожалению, победить инфекцию в глобальном масштабе пока не удается. А новости от исследователей приходят не самые лучшие.
К очередному неутешительному открытию пришли ученые из Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР. По их словам, омикрон-штамм коронавируса в три раза заразнее для тех, кто уже переболел.
Вирус ловко маскируется и легко обходит сформировавшийся иммунитет, проникая в организм человека. Такого врачи не могли сказать даже о "Дельта" и "Бета" штаммах. Это открытие очень важно в плане планирования тактики лечения людей и дальнейших действий, считают эксперты.
В связи с этим ученые с уверенностью отметили, что число заразившихся новым штаммом коронавируса "Омикрон" будет расти в геометрической прогрессии. При этом врачи уверены, что от тяжелого течения болезни спасает прививка.
Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон" выявили в ЮАР и Ботсване в ноябре. Глава ВОЗ сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола по скорости распространения и угрозе для мира.
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