Почти 33 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки

За прошедшие сутки в России было зафиксировано около 33 тысяч новых случаев коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные российского оперативного штаба по коронавирусу.
По данным специалистов, в понедельник инфекцию подхватили 32 837 человек. За то же время выздоровели 35 679 и скончались 1226 пациентов. Таким образом, общее число заразившихся ковидом в России с начала пандемии достигло 9 669 718 человек. Всего с болезнью справились 8 364 932 жителей, а количество летальных исходов составило 276 419, пишет RT. Полный курс вакцинации от вируса прошли более 60 миллионов граждан.
Коронавирус в России сегодня чаще всего по-прежнему выявляют в Москве. В столице выявили 2757 новых случаев ковида, 3728 выздоровлений и 94 смерти. Втрое место антирейтинга вновь занял Санкт-Петербург с 2419 заболеваний, 2769 выписанными из больниц и 59 летальными исходами. За ним следует Московская область, где зафиксировали 2008 заражений, 2013 справились с недугом и 47 пациентов скончались, сообщает Ura.ru.
Напротив, меньше всего новых случаев коронавируса в России сегодня зафиксировали на Чукотке, в Ненецком автономном округе и Калмыкии – 4, 9 и 27 заражений соответственно, передает телеканал "360".