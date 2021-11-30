Россиянам посоветовали не выезжать за рубеж на Новый год из-за нового штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что гражданам лучше воздержаться от поездок за рубеж на Новый год. Предосторожность связана с появлением нового штамма ковида, который распространяется быстрее, чем предыдущие. Отмечается, что для него характерна повышенная усталость и головные боли.

"Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно", – цитирует Анну Попову "Радио 1". Стоит отметить, что в России новый штамм коронавируса "омикрон" пока не зафиксирован.