Зафиксировано снижение: в России выявили 33 558 новых случаев ковида за сутки

Всего за день в стране выявили 33 558 новых случаев ковида. Лидером по числу заражений стала Москва, здесь заболели 2533 человек. Второе место занимает Подмосковье с 1842 заболевшими. Третье и четвертое место у Санкт-Петербурга (1387) и Самарской области (1201).
За сутки в России 1240 человек погибли от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус "прикончил" 267 819 человек. Об этом сообщает "Царьград".
Напомним, утром 24 ноября главврачи больниц, принимающих пациентов с ковидом, опубликовали открытое письмо публичным персонам, выступающим против массовой вакцинации. Медики пригласили антиваксеров посетить "красные зоны" в госпиталях, чтобы посмотреть, как мучаются люди. В письме были указаны Геннадий Зюганов, Оскар Кучера, Наталья Ветлицкая, Мария Шукшина, Константин Кинчев, Егор Бероев и другие знаменитости.
Правда, не факт, что подобная мера возымеет эффект на людей, которые противятся вакцинации от COVID-19. Например, Оскар Кучера заявил, что врачи "попутали понятия". Артист удивлен, что медики делают такой акцент на прививках от ковида, хотя в больницах полным-полно людей с туберкулезом, пневмониями и онкологией. "Почему-то меня не заставляют прививаться от туберкулеза, хотя смертей больше", – отметил Кучера.