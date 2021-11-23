В Европе началось признание "Спутника Лайт"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о признании однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в Сан-Марино. В пресс-релизе отмечается, что данный препарат также одобрен как бустер к вакцинам, применяемым на территории этой европейской страны.
Согласно данным центра имени Гамалеи, эффективность "Спутника Лайт" против дельта-штамма коронавируса составляет 70% в течение трех месяцев после прививки, а в качестве бустирующей инъекции для других препаратов – свыше 83% против инфекции и более 94% против госпитализации.
Примечательно, что многие зарубежные двухкомпонентные вакцины менее эффективны против дельта-штамма коронавируса. Применение "Спутника Лайт" в качестве самостоятельной вакцины снижает вероятность тяжелого заболевания и госпитализации.
Главные преимущества "Спутника Лайт" – это простой процесс вакцинации и гибкий режим ревакцинации, если применяется как бустер к другим препаратам. Эта российская вакцина уже одобрена более чем в 15 странах, пишет "Царьград".
Напомним, в Сан-Марино одобрена российская двухкомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник V". Согласно данным с февраля по август 2021 года, в этой стране препарат эффективен на 94,8% (с 21 дня после первой прививки).