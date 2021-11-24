В Совфеде поддержали пригласивших в "красные зоны" ативаксеров врачей

Утром в среду 24 ноября врачи нескольких российских больниц для пациентов с коронавирусом опубликовали открытое письмо в адрес публичных персон, выступающих против вакцинации. Медики пригласили антиваксеров пройти в "красные зоны", в которых мучаются пациенты с COVID-19.
Как сообщает RT, инициативу врачей поддержали и в Совете Федерации. Сенатор, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отметила, что ей вполне понятны требования медиков. Она не понаслышке знает, что такое быть тяжелым пациентом в "красной зоне", так как сама "непросто" переболела ковидом.
Напомним, против массовой вакцинации от коронавируса публично выступают лидер КПРФ Геннадий Зюганов, артисты Мария Шукшина, Егор Бероев, Наталья Ветлицкая, Константин Кинчев и другие.