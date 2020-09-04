Собянин предупредил о новом всплеске коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об угрозе нового всплеска коронавируса COVID-19. Градоначальник пояснил, что всему виной – начало осени.
Он отметил, что с окончанием летнего периода в город начнут возвращаться дачники. Кроме того, с началом учебного года в Москву будут приезжать студенты и школьники: плотность людей станет выше и они начнут чаще пересекаться, что является фактором риска новых заражений. Собянин заявил, что в случае возникновения вспышек КОВИДа на предприятиях и в образовательных учреждениях они могут быть временно закрыты, а работники и учащиеся – переведены на "удалёнку", сообщает телеканал "Царьград".
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Обо всем
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Не обуздание желания