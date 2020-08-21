Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 21 августа Симптомы коронавируса

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Пятница
21 августа
Лента новостей
11:32
Прилучный ищет замену Муцениеце: В сериале "В клетке" будут новые любовные линии
11:32
Какие выплаты ждут учителей с 1 сентября
11:30
Громкое дело: в Израиле 30 мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку
11:17
В Петербурге мошенники обокрали 100-летнюю блокадницу
11:15
Зеленский отреагировал на данные о причастности украинцев к задержанию россиян под Минском
10:49
Могилу умершей год назад актрисы Александры Назаровой забросили
10:48
Мария Кожевникова о муже и детях: Находимся в вечном забеге
10:47
Коронавирусом в России заразились более 946 тысяч человек
10:43
Названы регионы России с самой сложной ситуацией по распространению коронавируса
10:34
Омские врачи запретили транспортировку Навального
10:19
Назван способ улучшить работу мозга без препаратов
10:12
Тихановская о ситуации в Белоруссии: Забастовки зажали диктатуру в угол
10:08
Доктор Мясников сделал прогноз о коронавирусе: Никто его не остановит
10:01
Подруга сообщила об "отвратительном поступке" мужа Валентины Легкоступовой
09:27
"Уже не актив": под режим Лукашенко заложили "бомбу"
09:26
"Ощущение, что я сижу в туалете": почему Прилучному не понравился отдых с Карпович
09:26
В последний путь: Валентину Легкоступову кремировали
08:46
"Просто умирает": жена рассказала о жутком состоянии солиста "Ласкового мая"
08:39
"Мне нужны мои вещи и мои деньги": вдовец сделал заявление после похорон Легкоступовой
07:32
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 августа 2020 года
06:47
15-летняя дочь Беллуччи и Касселя показала своего возлюбленного
04:26
Стройная Решетова поделилась особенностями своей диеты: Ем все
02:17
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли на связь из нового дома
00:07
Питт больше не намерен терпеть издевательства Джоли
21:59
Киркоров об обиде Легкоступовой на Пугачеву: Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека
21:51
Эксперт исключил сотрудничество Кремля с "марионеткой" Тихановской
21:49
СМИ: Навального планируют вывезти на лечение в Германию
21:33
Квартиру москвича обокрали на 480 тысяч рублей
21:32
Кому выгодно отравление Алексея Навального
21:24
Международные полеты разрешили еще из трех городов России
21:23
Костюшкин назвал самый необычный подарок от жены на день рождения
21:17
В центре Москвы разбился раритетный автомобиль
20:52
Слуцкая рассказала об особенности новорожденной дочери
20:45
Под Ногинском нашли тела бизнесмена и его домработницы
20:38
Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года
20:08
Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года
20:07
В Восточном Китае при взрыве на угольной шахте погибли 7 человек
19:43
В Сергиевом Посаде спасатели поймали забежавшую в жилой дом лису
19:22
Ефремов скрывает личность телефонного собеседника от жены
18:39
Почему Ефремов не стал извиняться перед родственниками Захарова
18:30
В Минздраве Омской области опровергли информацию об отеке мозга у Навального
18:08
"Зайду в секс-шоп перед встречей": мечтающая о замужестве Воробей соблазняет Дроботенко
17:50
Бледанс откровенно рассказала о новом романе: Я просто счастлива
17:40
Врачи сделали предварительный вывод о случившемся с Навальным: Отравился нейролептиками
17:33
"Под чужим именем и фамилией": рыдающая Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
17:28
"Не покупайтесь на туфту! Вас дурят!": певицу Лолиту предложили бойкотировать
17:19
Свидетель описал управлявшего машиной Ефремова в момент аварии: Ему лет 37-38
17:18
Народ в замешательстве из-за нового снимка заявившей о беременности Подольской
16:59
"Сказала "Да": Борисову сняли за примеркой свадебного платья в салоне
16:56
Заявивший о разводе Алибасов не пустил Федосееву-Шукшину на порог
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: У Лукашенко появился шанс победить оппозицию
Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской
Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
Эксперт рассказал об ошибке Батьки: Это личная катастрофа Лукашенко
Назло Зеленскому: Лукашенко готовится признать Крым российским
Кому выгодно отравление Алексея Навального
Коронавирус
Коронавирусом в России заразились более 946 тысяч человек

Коронавирусом в России заразились более 946 тысяч человек

Фото:Кирилл Зыков/АГН Москва
Число ежесуточных выявленных случаев коронавируса в России остается ниже пяти тысяч. Опубликованы данные по инфицированным на 21 августа.
прочитано 2775 раз

В России за последние сутки коронавирус выявлен у 4 870 человек, более 26% инфицированных не имеют клинических проявлений. За тот же срок вылечились более 5,8 тысячи пациентов, 90 умерли.

ПО ТЕМЕ

Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 августа 2020 года

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

В Москве коронавирус за сутки подтвердился у 690 человек. На втором месте оказался Санкт-Петербург – 181 случай. В Московской области за последние 24 часа выявлен 151 инфицированный.

Всего в России на 21 августа коронавирусом заразились 946 976 человек, из них вылечились 761 330. Зафиксировано 16 189 летальных исходов.

Центр эпидемиологии имени Гамалеи опубликовал противопоказания к применению российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Препарат запрещен людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, ОРВИ и серьезными проблемами с желудочно-кишечным трактом. Также он противопоказан беременным женщинам и детям.

С 20 августа международные перелеты возобновляются из трех российских городов – Калининграда, Казани и Новосибирска. Ранее лайнеры вылетали только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В так называемой красной зоне по динамике распространения эпидемии остаются 12 российских регионов. Среди них Самарская, Мурманская, Орловская области, Удмуртия, Крым и другие.

21 августа 2020, 10:47 Источник: "Оперштаб Москвы" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Уже не актив": под режим Лукашенко заложили "бомбу"
Зеленский отреагировал на данные о причастности украинцев к задержанию россиян под Минском
Тихановская о ситуации в Белоруссии: Забастовки зажали диктатуру в угол
Эксперт исключил сотрудничество Кремля с "марионеткой" Тихановской

Шоу-бизнес

Могилу умершей год назад актрисы Александры Назаровой забросили
Подруга сообщила об "отвратительном поступке" мужа Валентины Легкоступовой
"Ощущение, что я сижу в туалете": почему Прилучному не понравился отдых с Карпович
В последний путь: Валентину Легкоступову кремировали

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Просто умирает": жена рассказала о жутком состоянии солиста "Ласкового мая"

Семья ждет результатов исследования
Шоу-бизнес

В последний путь: Валентину Легкоступову кремировали

Подруга певица поделилась подробностями
Шоу-бизнес

Подруга сообщила об "отвратительном поступке" мужа Валентины Легкоступовой

20 августа состоялись похороны артистки
Шоу-бизнес

Какой ужас: люди падают в обморок у гроба Легкоступовой

Что случилось на похоронах

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года
Гороскоп болезней по знакам зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+