Коронавирусом в России заразились более 946 тысяч человек

В России за последние сутки коронавирус выявлен у 4 870 человек, более 26% инфицированных не имеют клинических проявлений. За тот же срок вылечились более 5,8 тысячи пациентов, 90 умерли.
В Москве коронавирус за сутки подтвердился у 690 человек. На втором месте оказался Санкт-Петербург – 181 случай. В Московской области за последние 24 часа выявлен 151 инфицированный.
Всего в России на 21 августа коронавирусом заразились 946 976 человек, из них вылечились 761 330. Зафиксировано 16 189 летальных исходов.
Центр эпидемиологии имени Гамалеи опубликовал противопоказания к применению российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Препарат запрещен людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, ОРВИ и серьезными проблемами с желудочно-кишечным трактом. Также он противопоказан беременным женщинам и детям.
С 20 августа международные перелеты возобновляются из трех российских городов – Калининграда, Казани и Новосибирска. Ранее лайнеры вылетали только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
В так называемой красной зоне по динамике распространения эпидемии остаются 12 российских регионов. Среди них Самарская, Мурманская, Орловская области, Удмуртия, Крым и другие.
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