Коронавирус в России за сутки выявлен у 4 828 человек

Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 4 828 человек. Более 25% не имели клинических проявлений.
Вылечились еще 6 795 пациентов. Зафиксировано 117 новых жертв коронавирусной инфекции.
В Москве за истекшие сутки обнаружен 691 зараженный. На втором месте по динамике распространения эпидемии оказался Санкт-Петербург – 162. В Московской области выявлен 151 инфицированный.
На сегодняшний день в России зафиксирован 937 321 случай заражения коронавирусом. Вылечились более 749 тысяч пациентов. Насчитывается 15 989 летальных исходов.
Динамика распространения коронавирусом вышла на минимальный уровень с начала апреля. Третий день подряд в России выявляют менее пяти тысяч инфицированных.
Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" пока не будет применяться для детей и лиц старше 60 лет. Исследования препарата продолжатся на пострегистрационном этапе.
Ранее заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V" выразили в 20 странах с общим населением более миллиарда человек. Президент Мексики заявил, что готов опробовать препарат на себе.
Китайская вакцина от коронавируса поступит в продажу в декабре этого года. Об этом заявил руководитель совета директоров госкорпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
Популярные темы форума
Вонь
Не русский муж !
Допрыгались ,эмигранты вчера кричали ,что надо всех русских выгнать из России.
Домашнее животное
Дочь связалась с таджиком
Легкоступова скончалась
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Разлучницам привет
Ассоциации с именем Лера?
Разборки в семье Алибасовых.