Коронавирус в России за сутки выявлен у 4 828 человек

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России держится на отметке ниже пяти тысяч. Свежие данные по числу инфицированных опубликовал "Оперштаб Москвы".



Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 4 828 человек. Более 25% не имели клинических проявлений.

Вылечились еще 6 795 пациентов. Зафиксировано 117 новых жертв коронавирусной инфекции.

В Москве за истекшие сутки обнаружен 691 зараженный. На втором месте по динамике распространения эпидемии оказался Санкт-Петербург – 162. В Московской области выявлен 151 инфицированный.

На сегодняшний день в России зафиксирован 937 321 случай заражения коронавирусом. Вылечились более 749 тысяч пациентов. Насчитывается 15 989 летальных исходов.

Динамика распространения коронавирусом вышла на минимальный уровень с начала апреля. Третий день подряд в России выявляют менее пяти тысяч инфицированных.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" пока не будет применяться для детей и лиц старше 60 лет. Исследования препарата продолжатся на пострегистрационном этапе.

Ранее заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V" выразили в 20 странах с общим населением более миллиарда человек. Президент Мексики заявил, что готов опробовать препарат на себе.

Китайская вакцина от коронавируса поступит в продажу в декабре этого года. Об этом заявил руководитель совета директоров госкорпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.