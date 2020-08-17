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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 927 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 927 тысяч

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Эпидемия коронавируса в России идет на спад. Новые цифры по зараженным опубликовал телеграм-канал "Оперштаб Москвы".
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Коронавирус в России за истекшие сутки выявили у 4 892 человек, 26% не имели клинических проявлений. Вылечились 3 133 пациента, 55 умерли.

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В Москве зарегистрировано 690 новых случаев коронавируса, в области – 153. На второе место по динамике заболеваемости вновь вышел Санкт-Петербург – за сутки в Северной столице зафиксировано 159 инфицированных.

С начала эпидемии в России выявлено 927 745 случаев заражения коронавирусом. Вылечился 736 101 пациент, зарегистрировано 15 740 летальных исходов.

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. Об этом рассказал глава Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Государственную регистрацию препарат прошел неделю назад.

Ученых Центра имени Гамалеи пытаются переманить за рубеж, сообщил Гинцбург. По его словам, составу исследовательского института позавидовали бы в Европе и США.

В новосибирском центре "Вектор" началась вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев. Волонтеры чувствуют себя хорошо, нет даже случаев покраснения на месте прививки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус мог появиться в Китае в 2012 году. С таким мнением выступили британские исследователи. Они ссылаются на записи врача, который лечил горняков в одной из провинций. Рабочим потребовалась вентиляция легких.

Автор: 17 августа 2020, 10:43 Источник: "Оперштаб Москвы" ✓ Надежный источник

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