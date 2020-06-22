Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 600 зараженных

Коронавирус в России за последние сутки обнарудили у 7 600 человек. За тот же период выздоровели 4 705 пациентов, зафиксировано 95 летальных случаев.
В Москве коронавирус выявили у 1 068 человек, области – 506. На третьем месте по динамике заболеваемости Ханты-Мансийский автономный округ – 295 новых зараженных. Санкт-Петербург переместился на пятое место – в северной столице зафиксировано 217 новых случаев.
С начала эпидемии коронавируса в России выявлено 592 280 зараженных. 344 416 пациентов выздоровели, умерли 8 206 человек.
За сутки в Москве от коронавируса умерло 20 пациентов – это самый низкий показатель с 16 апреля. Общее число жертв COVID-19 в городе выросло до 3,6 тысячи.
Для начала массовой вакцинации от коронавируса может потребоваться около 70 миллионов доз препарата. Она может начаться уже этой осенью, сообщил руководитель исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились почти девять миллионов человек. Скончались свыше 467 тысяч. В США выявили около 2,27 миллиона зараженных, в Бразилии – более миллиона.
Исследователи из США, Китая и Ирана подтвердили связь между тяжесть заболевания COVID-19 и группой крови. По их мнению, наиболее уязвимы перед болезнью носители второй группы.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Жила с мужем и его проституткой
Ефремов - наркоман!!!
Хочу работать
Поправки