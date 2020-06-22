Коронавирус установил новый рекорд по числу зараженных в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили новый рекорд коронавируса по количеству зараженных. За минувшие сутки инфекцию во всем мире подхватили 183020 человек.

Большинство из них – жители Северной и Южной Америки. Там COVID-19 заразились более 116 тысяч человек. В Южной Америки наиболее сложная ситуация в Бразилии – там суточный прирост заболевших составил 17,4 тысячи человек.