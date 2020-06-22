Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 22 июня Симптомы коронавируса

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Понедельник
22 июня
Лента новостей
10:35
Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 600 зараженных
10:29
В Великобритании лебедь умерла из-за разбитых вандалами яиц
10:23
Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
10:11
Во сколько обойдется вдове Кобзона лечение от вируса
10:10
Больше не топ: Билана лишили самого дорогого
10:08
Коронавирус установил новый рекорд по числу зараженных в мире
09:59
Умерла 30-летняя чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета
09:51
Оторвался тромб: рыдающие поклонники несут цветы умершему Лазареву
09:25
У попавшей в реанимацию Булановой обнаружили инсульт
09:22
"Отказали все органы": Бабкина оказалась на волосок от смерти
08:59
"Аморалка!": Семина плюнула в лицо бессовестной Федосеевой-Шукшиной
08:41
Стало известно о прибавлении в семье Пугачевой
08:31
Иммунолог назвал сроки возникновения второй волны COVID-19 в России
06:03
"Трудовой день": Волочкова раскорячилась в зале
04:01
Вареники: Бледанс показала операцию по увеличению губ
02:03
Садальский в шапочке из фольги высказался о мозгах и сердце
00:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 июня 2020 года
22:05
Хвастливым украинцам пригрозили ответным ударом
20:00
"С юридической точки зрения": неожиданное заявление Путина о принадлежности Крыма
18:02
В Петербурге подростки сломали нос беременной женщине
17:59
Дочь Ивана Урганта сравнили с Ким Кардашьян
17:57
"Уральские пельмени" засудили Сергея Нетиевского
17:23
18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
17:12
Айза собралась замуж за Олега Майами
16:50
"Свадьбу Топурии вел бесплатно": Галкин огласил свой ценник в прямом эфире
16:45
Бывший избранник Седоковой ушел к молодящейся светской львице
16:15
Сати Казанова ради встречи с мужем готова нарушить закон
16:07
Володин: Поправки к Конституции укрепляют суверенитет России
16:07
DJ Smash забрал ребенка из родильного дома
15:41
Звезда сериала "Универ" Алексей Лемар разводится после пяти лет брака
15:38
Володин назвал антинародными призывы не голосовать за поправки к Конституции
15:29
Венцеслав из "Дома-2" требует развода с сумасшедшей женой
15:28
Подавшего в суд на Путина экс-главу похоронили в Чувашии
15:03
Путин ответил на вопрос о выдвижении на пост президента в 2024 году
14:51
Малышева появилась в костюме греческой богини на премии
14:32
Татьяна Буланова располнела после экстренной госпитализации
14:06
Кристина Орбакайте покорила фанатов снимками в мокром бикини
14:05
Есть жертвы: в жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв
13:46
Юлиан и Анастасия оформили развод
13:34
Путин о впечатлениях от операции на сердце: Не для слабонервных
13:17
Дочь Кудрявцевой переплюнула Волочкову
13:07
Объявлено о начале "второй стадии отмазывания Ефремова"
12:27
Кровь и синяки: Прилучный напугал народ изуродованным лицом
12:25
Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами
11:49
Достающие тело замурованного ребенка спасатели попали на видео
11:48
Неприлично дорогой наряд Волочковой в церкви шокировал прихожан
11:44
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
11:14
Добронравов из сериала "Сваты" ушел из Театра сатиры
11:12
Буйнов поделился фотографиями жены в ее день рождения: Моя Аленка
11:10
"На себя не похожа!": изменившаяся Пугачева вызвала оторопь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы
Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами
18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
"На себя не похожа!": изменившаяся Пугачева вызвала оторопь
Достающие тело замурованного ребенка спасатели попали на видео
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал постельный снимок
Коронавирус

Коронавирус установил новый рекорд по числу зараженных в мире

прочитано 254 раза

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили новый рекорд коронавируса по количеству зараженных. За минувшие сутки инфекцию во всем мире подхватили 183020 человек.

Большинство из них – жители Северной и Южной Америки. Там COVID-19 заразились более 116 тысяч человек. В Южной Америки наиболее сложная ситуация в Бразилии – там суточный прирост заболевших составил 17,4 тысячи человек.

Автор: 22 июня 2020, 10:08 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Путин ответил на вопрос о выдвижении на пост президента в 2024 году
Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами
Путин о впечатлениях от операции на сердце: Не для слабонервных
Лукашенко заявил о попытках "раскачать ситуацию" в Белоруссии из-за рубежа

Шоу-бизнес

Оторвался тромб: рыдающие поклонники несут цветы умершему Лазареву
У попавшей в реанимацию Булановой обнаружили инсульт
"Отказали все органы": Бабкина оказалась на волосок от смерти
"Аморалка!": Семина плюнула в лицо бессовестной Федосеевой-Шукшиной

Проишествия

18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Оторвался тромб: рыдающие поклонники несут цветы умершему Лазареву

Слезы мешают говорить
Шоу-бизнес

У попавшей в реанимацию Булановой обнаружили инсульт

Результаты анализов показали страшное
Шоу-бизнес

"Свадьбу Топурии вел бесплатно": Галкин огласил свой ценник в прямом эфире

Ведущий рассказал о свадьбах "по блату"
Шоу-бизнес

Буйнов поделился фотографиями жены в ее день рождения: Моя Аленка

Артист поздравил супругу в "Инстаграме"

Гороскоп

Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+