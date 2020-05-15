Сделано заявление о лекарстве от коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова приняла участие в онлайн-конференции. Она рассказала об успешных испытаниях лекарство от коронавируса.



Лекарство от коронавруса по-прежнему остается для специалистов заветной мечтой. Однако некоторые препараты очень близки к тому, что пытаются найти ученые.

В частности, были произведены испытания лекарства под названием "Мефлохин". Выяснилось, что препарат способен подавлять действие коронавируса. Особенности его действия показывают, что он может быть использован для профилактики.

Сейчас российские специалисты сравнивают "Мефлохин" с другими противовирусными препаратами. Ученых интересует, какой из них окажется эффективнее в качестве лекарства от коронавруса.

"Не менее чем у 70% идет устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате", – рассказала Вероника Скворцова. К концу первой неделе приема "Мефлохина" у такого же числа пациентов коронавирус гарантированно исчезает.

Однако 26% пациентов после приема этого экспериментального лекарства от коронавируса начали жаловаться на побочные эффекты. "Исследования продолжаются", – подчеркнула Вероника Скворцова.

Напомним, ранее стало известно о еще одном препарате, претендующим на звание лекарства от коронавирса. Речь идет о веществе под названием "Рибавирин". Сейчас он используется для борьбы с гепатитом и другими болезнями.