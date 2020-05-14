Объявлено о создании лекарства от коронавируса

Ученые из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской университетской больницы пришли к выводу, что противовирусный препарат рибавирин может оказаться эффективным лекарством от коронавируса. Сейчас он применяется против гепатита и других инфекций.



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