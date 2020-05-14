Объявлено о создании лекарства от коронавируса

Во время исследований того, как именно коронавирус изменяет клетки человека ученые выяснили, что он незначительно влияет на выработку белка, при этом ускоряя его синтез. Для того, чтобы остановить размножение вируса в клетках был использован 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), а также рибавирин.
Выяснилось, что последний может оказаться эффективным лекарством от коронавруса. Сейчас этот препарат используется для борьбы с гепатитом и другими инфекционными заболеваниям.
Напомним, эффективное в 100% случаев лекарство от коронавируса до сих пор не создано из-за особенностей самой болезни. Перед специалистами стоит две задачи – помочь организму человека справиться с самими симптомами заболевания, а также остановить размножение вируса.
Уже сейчас врачи назначают некоторым больным лекарства от малярии и другие препараты, которе на практике показывают полезное влияние на организм. Тем не менее, говорить о них как о лекарстве от коронавируса пока преждевременно.
Основные усилия научного сообщество сосредоточены на разработке вакцины от коронавируса. Ее создание и повсеместное применение должно помочь побороть эпидемию в масштаба всей планеты.
Вакцина от коронавируса может быть создана уже к сентябрю 2020 года. В это время, рассказали российские специалисты, наступит этап регистрации препарата. На данный момент он проходит стадию тестирования;
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