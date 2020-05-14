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Объявлено о создании лекарства от коронавируса

Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ученые из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской университетской больницы пришли к выводу, что противовирусный препарат рибавирин может оказаться эффективным лекарством от коронавируса. Сейчас он применяется против гепатита и других инфекций.
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Во время исследований того, как именно коронавирус изменяет клетки человека ученые выяснили, что он незначительно влияет на выработку белка, при этом ускоряя его синтез. Для того, чтобы остановить размножение вируса в клетках был использован 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), а также рибавирин.

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Выяснилось, что последний может оказаться эффективным лекарством от коронавруса. Сейчас этот препарат используется для борьбы с гепатитом и другими инфекционными заболеваниям.

Напомним, эффективное в 100% случаев лекарство от коронавируса до сих пор не создано из-за особенностей самой болезни. Перед специалистами стоит две задачи – помочь организму человека справиться с самими симптомами заболевания, а также остановить размножение вируса.

Уже сейчас врачи назначают некоторым больным лекарства от малярии и другие препараты, которе на практике показывают полезное влияние на организм. Тем не менее, говорить о них как о лекарстве от коронавируса пока преждевременно.

Основные усилия научного сообщество сосредоточены на разработке вакцины от коронавируса. Ее создание и повсеместное применение должно помочь побороть эпидемию в масштаба всей планеты.

Вакцина от коронавируса может быть создана уже к сентябрю 2020 года. В это время, рассказали российские специалисты, наступит этап регистрации препарата. На данный момент он проходит стадию тестирования;

Автор: 14 мая 2020, 21:35 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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