Может ли водка защитить от коронавируса

Представители МЧС России рекомендовали жителям использовать водку в качестве обеззараживающего средства. По словам экспертов, для этого в ней слишком мало спирта, передает Национальная служба новостей.
Но даже чистый спирт непригоден в качестве антисептика. По словам экспертов, он может сделать кожу сухой, из-за чего на ней образуются микротрещины, в которых может проникнуть коронавирус. В МЧС заключили, что для защиты от инфекции лучше использовать специальные антисептики.
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