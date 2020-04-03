"Медсестры боялись подходить": скончавшаяся от коронавируса журналистка в муках провела последние дни

Количество смертей от коронавируса растет с каждым днем. В России из-за COVID-19 скончались уже 35 человек. Среди них журналистка из Перми Анастасия Петрова. В больнице она пролежала всего неделю, после чего ее организм не выдержал. О своем состоянии женщина рассказывала в социальных сетях.

3 апреля простились с пермской журналисткой Анастасией Петровой. Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, вызванная COVID-19. Женщина не хотела верить, что у нее коронавирус, но встреча с недавно вернувшимися из Италии друзьями стала для нее роковой.

Первые симптомы у Анастасии появились ночью 22 марта. У нее поднялась температура, не давали спать боль в горле и сильный кашель. Надеясь, что это ОРВИ, Петрова занялась самолечением. Но парацетамол не помогал, ей пришлось вызвать скорую.

Первый тест, который сделали журналистке, был отрицательным. Диагностировав пневмонию, ее положили в больницу. Как рассказывала Анастасия в социальных сетях, медики ужасно к ней относились: жаловались, боялись подойти, не меняли постельное, называли "жирной распустехой".

Позже провели второй тест на коронавирус. Он оказался положительным. После этого журналистку с температурой 39 градусов перевели в краевую больницу. Позже она перестала выходить на связь с родственниками. Из-за ухудшающегося состояния Анастасию перевели на ИВЛ. 31 марта она скончалась.

У Петровой остались двое сыновей, она растила их одна. Теперь воспитывать детей будет их бабушка, мама Анастасии.