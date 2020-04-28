Кто чаще болеет коронавирусом: мужчины или женщины

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что жертвами коронавируса COVID-19 чаще становятся мужчины, чем женщин. Среди зараженных доля представителей сильного пола составляет 60%, а представительниц прекрасного пола – 40%, сообщают "Невские Новости".
Авдеев обратил внимание, что половая принадлежность не влияет на тяжесть заболевания. Однако среди тяжелобольных гораздо больше курильщиков, чем ведущих здоровый образ жизни людей.
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