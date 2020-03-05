Число заразившихся коронавирусом в Бельгии увеличилось

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бельгии увеличилось до 50. Отмечается, что большинство заболевших вернулись после каникул в Италии.
Пациенты изолированы и проходят лечение дома или в больницах, пишет RT. Ранее сообщалось, что новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России. COVID-2019 был выявлен у гражданина Италии.
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