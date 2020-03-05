Скупили мыло: россияне атаковали аптеки из-за эпидемии коронавируса

В топе потребительского спроса на дезинфицирующие средства сейчас на пике популярности. Продаже этих товаров в аптеках "Столички" и "Неофарм" в январе-феврале этого года выросли на 134,7% по сравнению с тем же периодом 2019-го.
Очень популярны из-за эпидемии коронавируса у наших сограждан гели-антисептики. На онлайн-площадке eapteka.ru эти средства в последнюю неделю февраля продали в четыре раза больше, чем с 17 по 23 февраля. Реализация салфеток увеличились почти вдвое, а дезинфицирующих спреев – почти впятеро, сообщает газета "Ведомости".
С 20 по 26 февраля аналитическое агентство DSM Group заметило активный рост выручки от антибактериального мыла, антисептиков и салфеток. Примечательно, что с начала января по середину февраля на эти товары такого ажиотажа не было.
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