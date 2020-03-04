Эпидемия коронавируса сокрушила Европу

Реакция европейских политиков на распространение в их странах эпидемии коронавируса COVID-19 показывает, что многие из них оказались не готовы к оперативному реагированию на такую угрозу. Доверие к власти не оправдалось.

О том, насколько угроза распространения эпидемии в Европе сильна, говорит тот факт, что не смогли уберечься от заражения даже члены одного из институтов Евросоюза. У высокопоставленного сотрудника Европейского оборонного агентства (EDA) после поездки в Италию был диагностирован коронавирус COVID-19, сообщила европейская медиасеть EURACTIV.

По некоторым данным, после того, как сотрудник вернулся из Италии, и еще до того, как ему поставили диагноз, он успел встретиться с десятками коллег из различных подразделений Евросоюза. Он принимал участие в продолжительных совещаниях, передает РИА Новости.

Тем временем в Италии ситуация с коронавирусом, кажется, начала выходить из-под контроля. Согласно последним данным, в стране официально зарегистрированы свыше двух с половиной тысяч случаев заражения. Число жертв эпидемии достигло 79. В Совете министров допускают, что все школы страны, возможно, придется закрыть на карантин. Сообщается, что некоторые учебные заведения самостоятельно позаботились о безопасности своих учеников и закрыли для них двери.

Немцев правительство призывает готовиться к худшему. "Пик распространения болезни еще не достигнут", – во время выступления в бундестаге сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Он рассказал, что стратегия властей до сих пор заключается в попытках сдержать распространение коронавируса. При этом врачи будут концентрироваться на помощи тяжелым пациентам. Тех, у кого симптомы болезни легкие, оставят лечиться дома.

Подобные новости о коронавирусе, считают некоторые пользователи Сети, показывают неготовность европейских политиков принимать эффективные и работающие меры для борьбы с мировой угрозой. Возможно, что возникшая в Китае болезнь будет иметь и политические последствия, причем для Евросоюза. О том, что эпидемия вызывает проблемы в экономике, многие эксперты заявляли и ранее.