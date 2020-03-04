"Все, что необходимо": как Путина спасают от коронавируса

Пожалуй, кроме Владимира Путина, нет в российской политике человека, за состоянием здоровья которого следили бы как сторонники, так и оппоненты. В ситуации, когда миру грозит эпидемия, этот вопрос занимает умы многих.
"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он сообщил некоторые любопытные подробности.
Часть общества полагает, что Путин применяет секретные технологии для сохранения здоровья. А чтобы избежать заражения коронавирусом, в высших эшелонах власти наверняка прибегли к новшествам, недоступным широкому кругу россиян.
Эти домыслы Песков опроверг. Он подчеркнул, что речь идет об обыкновенных гигиенических мерах. По словам специалистов, для снижения риска подхватить болезнь нужно регулярно мыть руки, дезинфицировать поверхности и предметы, с которыми предстоит работать, а также не контактировать с предположительно инфицированными.
Напомним, что коронавирус в Москве был официально зарегистрирован у вернувшегося из Италии туриста. Власти принимают все меры для предотвращения распространения эпидемии.
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